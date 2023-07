Concerti d'estate a Villa Guariglia: il Martucci Pop Ensemble omaggia Mango

Mediterraneo, Oro, Ti porto in Africa, La Stagione dell’amore, Come l'acqua, Nella mia città, Come Monna Lisa sono alcuni dei brani in scaletta per il concerto gratuito, “Amore per te… a Pino Mango”, in programma domani, 12 luglio, alle ore 21, all’Area Archeologica di Fratte a Salerno nell’ambito della 26esima edizione dei Concerti di Villa Guariglia. A salire sul palco allestito nel parco che è custode dell’antico insediamento etrusco sannitico sarà il Martucci Pop Ensemble diretto da Rocco Petruzzi, una grande formazione strumentale e vocale, che si avvale di 30 elementi (fra musicisti e cantanti) tutti studenti del Conservatorio Statale di Musica ’Giuseppe Martucci” di Salerno. “Amore per te… a Pino Mango” è l’omaggio al cantautore, musicista e scrittore italiano scomparso l’8 dicembre del 2014 che vedrà sul palco anche Rocco Petruzzi insegnante della cattedra di Pianoforte e Tastiere elettroniche Pop Rock del Martucci, nonché amico, arrangiatore, produttore e tastierista della band di Mango dal 1986. Il progetto si avvale della collaborazione di Carlo Fimiani, insegnante della cattedra di Chitarra Pop Rock sempre del conservatorio di Salerno.

Curiosità

Il festival Concerti d’estate di Villa Guariglia è organizzato dal CTA Salerno aps con il sostegno della Provincia di Salerno, del Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno, della Camera di Commercio - C.L.A.A.I, della Fondazione di Comunità Salernitana e con il patrocinio morale dei Comuni di Salerno e di Vietri sul Mare e il partenariato di Coldiretti Salerno – Campagna Amica, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e delle ACLI Provinciali di Salerno.

Il programma

Il 14 luglio ritorna il teatro con la Compagnia del Giullare con Grazie di Daniel Pennac con Brunella Caputo e Davide Curzio, con un preludio che prevede la presentazione del libro “Figli di un altro Dio” di Pasquale Sorrentino. Ci si sposta al Castello d’Arechi, sabato 15 luglio per il ritorno di Leila Duclos e del Max Barrella Gipsy Quartet che proporranno un viaggio sulle tracce della mano sinistra del diavolo Django Reinhardt e dello swing francese degli anni ’30. Il 16 luglio ancora un doppio appuntamento a Villa Guariglia con il Preludio Noir che presenterà Giorgio Bastonini, con “L’incertezza della rana”, Caterina Falconi con “Rose di Capodanno” e Giorgio Lupo con “La danza delle anime”, moderati da Pina Masturzo. A seguire un invito alla Danza intesa quale motore artistico di tutta la musica occidentale, di ogni tipo di composizione dal ‘500 ad oggi, con l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno diretta da Gianluca Greco. Il 20 luglio largo ai giovani musicisti emergenti con Limen ad animare l’area archeologica di Fratte, mentre la sera successiva la Fondazione della Comunità Salernitana scende in campo con il Carla Marciano quartet e il suo progetto “Psychosis” dedicato alle musiche di Bernard Herrmann. Il 27 luglio sarà il Conservatorio ad omaggiare Lucio Battisti con i 6 in Jazz Sandro Deidda, sax tenore & soprano, Alessandro Castiglione, chitarra, Guglielmo Guglielmi, pianoforte, Pierpaolo Bisogno, vibrafono, vibrandoneon e percussioni, Aldo Vigorito, contrabbasso e Peppe La Pusata, batteria. Penultimo appuntamento il 28 luglio a Fratte con la Dance Company “to prepare for action” regia e coreografia Claudio Malangone e l’ ARB Dance Company in “Amorosa-Mente” con le coreografie e regia Irma Cardano. Finale col botto il 2 agosto con un progetto del Conservatorio Martucci che proporrà “Vi presento Matilde Neruda” di Liberato Santarpino, per la regia di Sebastiano Somma, il quale interpreterà anche il poeta, in quell’ incontro tra il fascino della poesia e la musica legata alla tradizione sudamericana del tango che racconta e Matilde Urrutia, alla quale offrirà la voce attrice Morgana Forcella, amante e poi sposa del grande poeta cileno, quella grande storia d’amore che la coppia visse in giro per il mondo.