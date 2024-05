Battipaglia, l'Orchestra Filarmonica Campana nel salotto comunale

La prossima produzione dell’Orchestra Filarmonica Campana denominata “Tra Scherzo e Sentimento” in programma questa settimana al Salotto Comunale di Battipaglia il 30 Maggio alle ore 20.00 e in replica alla Reggia di Caserta il 01 Giugno alle ore 17.00 è dedicata alla musica francese del novecento.

Doppio appuntamento

Dopo l’età dell’impressionismo e del simbolismo di Debussy e dell’infatuazione parigina per Wagner, un gruppo di sei compositori francesi decise di scrivere una musica meno passionale e impegnata poeticamente. A questo gruppo di musicisti apparteneva Francis Poulenc che nel 1918 aderì al manifesto culturale “Il Gallo e l’Arlecchino” di Jean Cocteau. Dei contenuti estetici ed artistici del nuovo manifesto fu invaghito successivamente anche un altro compositore francese Jacques Ibert. Entrambi questi compositori, Ibert e Poulenc, furono fortemente influenzati dall’ombra eclettica di Erik Satie e si sforzarono di comporre una musica genuinamente francese, caratterizzata da una vena estetica disimpegnata e umoristica. Di Jacques Ibert ascolteremo il concerto per flauto e orchestra, interpretato dal giovane Franco Ascolese, astro nascente del solismo internazionale e allievo di Emmanuel Pahud, primo flauto dei Berliner Philarmoniker, mentre di Francis Poulenc, la celebre Sinfonietta, composizione in cui si alternano con classica simmetria movimenti veloci, contraddistinti dal buon umore, a movimenti lenti, di carattere più affettuoso e nostalgico. I temi orecchiabili, le suggestioni barocche, l’armonia moderna e il limpido gioco polifonico delle voci rendono queste pagine irresistibili. Completa il programma Querida una prima esecuzione assoluta del compositore Mario Olinto, compositore, direttore d'orchestra e pianista brasiliano, diplomato in direzione d'orchestra presso la Scuola di Musica dell'Università Federale di Rio de Janeiro (UFRJ). La prima esecuzione di “Querida” è dedicata all’evento celebrativo che si svolgerà a Battipaglia, in occasione del 50esimo della fondazione del movimento Comunione e Liberazione nella comunità di Bellizzi-Battipaglia. Sul podio un graditissimo ritorno quello del maestro brasiliano Claudio Cohen, già ospite nel 2022, che rafforza ancora di più il rapporto artistico con l’orchestra. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione visitare il www.filarmonicacampana.it.