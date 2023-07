"Sogni notturni": a Vietri sul Mare arriva l'orchestra filarmonica campana

A Vietri Sul Mare il concerto “Sogni Notturni”. L'appuntamento è per 21 Luglio alle ore 21 presso la Villa Comunale. Protagonista l’Orchestra Filarmonica Campana e la direzione musicale del maestro Giulio Marazia.

Il concerto

La serata prevede un programma con musiche di Debussy, Weill e Mendelssohn e vuole mettere in relazione i diversi modi di concepire musica ispirata al fascino della notte. Un appuntamento da non perdere, nell’ambito della rassegna concertistica Vietri in scena 2023 curata dal Comune e sotto la direzione artistica del maestro Luigi Avallone, in scena dalla terrazza coloratissima sull’azzurro intenso del mar Tirreno quale è la villa comunale, interamente decorata dalle ceramiche vietresi e con una vista mozzafiato su tutto il golfo di Salerno.