L'orchestra del liceo Galizia in concerto nel Battistero Paleocristiano di Nocera Superiore

Si chiuderà con il concerto dell’Orchestra del Liceo Musicale "Galizia" il cartellone "Natale in Nuceria". L'appuntamento, curato Pro Loco "Urbs Nuceria", è per venerdì 13 gennaio alle 19.30 presso il Battistero paleocristiano di Nocera Superiore. Nell’emiciclo della vasca battesimale tra le più grandi d’Italia, i musicisti dell’Istituto ‘Galizia’ si esibiranno in un coast to coast sinfonico e strumentale che va da Ennio Morricone a Pietro Mascagni, passando per gli assoli di chitarra e le voci soliste di Francesco Falanga e Mariassunta Caldiero.

Il programma del concerto

Questo il programma completo del concerto:

Coro: Love Theme di Ennio Morricone, Tratto da Nuovo Cinema Paradiso, Se tu fossi.

Chitarra solista

Chitarra e violino: Paganini

Gruppo Chitarre: El vito

Stinkin Garbage

Orchestra di Fiati e percussioni

Fratello Sole Sorella Luna voci soliste Francesco Falanga, Mariassunta Caldiero

P. Mascagni: Il Sogno dall’Opera Guglielmo Ratcliff

P. Mascagni : Intermezzo Sinfonico dall’Opera Cavalleria Rusticana

Lorenzo Pusceddu- Christmas Medley