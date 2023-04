Grande attesa per il concerto al PalaSele di Eros Ramazzotti

Prezzo non disponibile

Grande appuntamento martedì 11 aprile al Palasele di Eboli con Eros Ramazzotti ed il suo Battito Infinito World Tour. Il cantautore, che vanta oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, è tornato finalmente ad esibirsi live in Italia dopo l’eccezionale partenza con gli show della Première e i grandi numeri registrati con le date di Nord America e America Latina, sulla scia dell’incredibile serie di sold out messi a segno in ogni data sinora svolta nella leg europea.

Sul palco con Eros una super band con musicisti storici e nuove entrate: Luca Scarpa (Direttore musicale, piano), Eric Moore (Batteria), Giovanni Boscariol (Tastiere), Giorgio Secco e Luca Mantovanelli (Chitarra), Paolo Costa (Basso), Marco Scipione (Sax), Dario Tanghetti (Percussioni). Ad accompagnare la voce di Eros, Monica Hill e Roberta Gentile (Cori). Il palco altamente tecnologico si compone a più livelli, completamente rivestito di LED si anima a tempo di musica con proiezioni 3D e giochi di prospettiva. Sospesi su più dimensioni, i musicisti incorniciano la scenografia d’eccellenza tutta italiana. Il fulcro di tutto lo spettacolo rimane la musica e sono i 25 brani che ripercorrono i 35 anni di carriera di Eros, per uno show di oltre due ore.