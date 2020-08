Arena del Mare: grande attesa per il contest "Palco d'Autore"

Grande attesa all'Arena del Mare di Salerno dove, il 17 agosto, inizierà Palco d'Autore, il contest nazionale dedicato agli autori, cantautori ed interpreto ideato da Tino Coppola ed organizzato dalla Bit & Sound Music con il patrocinio del Comune di Salerno.

Il concorso

Si tratta del primo concorso live nazionale, dopo il lockdown. Un contest che ha visto l’iscrizione di oltre 150 autori, cantautori e interpreti. Tra questi la giuria ne ha selezionati 15 che domani sera, presentati da Claudio Gambaro, di Radio Sanremo, speaker radiofonico e televisivo nazionale, esperto della scena cantautorale italiana, saliranno sul palco e presenteranno il loro brano al pubblico salernitano e ad una qualificatissima giuria di esperti che poi dovrà decretare il vincitore finale.

I finalisti

15 giovani artisti provenienti da tutt’Italia, pronti a conquistarsi il primo posto a suo di musica e parole. Si tratta di Graziana Bellofiore di Siracusa, Andrea Brunini di Lucca, Cedro di Bari, Shuamy Chiaro di Napoli, Christian Frosio di Bergamo, Manuel Galardo di Napoli, Carmela Galluzzo di Sarno, Roberta Guido di Giffoni Valle Piana, Enrico Marino di Salerno, Ritapia Papa di Salerno, Massimo Poppiti di Salerno, Paolo Propoli di Sorrento, Rocco Scarano di Salerno, Massimo Sorgente di Salerno e Mauro Tummolo di Lavello (Potenza).

Gli ospiti

Ma non solo gara è Palco d’Autore, infatti, la serata sarà impreziosita, dall’intervento musicale dei Segni Distintivi duo di poliziotti/cantautori composto dal salernitano Angelo Forni e dal romano Fabio Sgrò, noti al pubblico per il loro brano “La Pagella” dedicato al bambino migrante morto in mare con la pagella cucita in tasca ed ancora dalla consegna di due premi alla carriera che andranno a due personaggi salernitani molto noti a livello nazionale: Gianni Mauro dei Pandemonium e Matteo Saggese. La seconda parte della serata, invece, vedrà come protagonista la talentuosa cantautrice salernitana Alfina Scorza, che accompagnata da Pasquale Curcio (chitarra), Ivan Cantarella (batteria e percussioni), Pietro Giordano (violino), è pronta a far ascoltare al pubblico alcuni dei suoi brani più belli e conosciuti.

Insomma una serata dove non mancheranno le emozioni, ma dove soprattutto regneranno sovrane la musica e le parole, elementi vitali per i veri cantautori. I biglietti per assistere alla serata, hanno un costo di euro 10 + 1.50 di prevendita sono in vendita online sul sito www.go2.it, oppure presso l’agenzia Milagro in via Diaz a Salerno, oppure si potranno acquistare direttamente presso il botteghino dell’Arena del Mare la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 18.