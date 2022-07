Musica & Parole: Paolo Belli e la sua Big Band in concerto a Velia

È Paolo Belli il protagonista del terzo appuntamento della rassegna "Musica & Parole 2022". L'appuntamento è fissato per sabato 30 luglio alle ore 21 nell'area del quartiere meridionale e del teatro sull'acropoli di Velia.

Lo show

Paolo Belli e la sua Big Band stanno portando in giro per l'Italia il nuovo album "La Musica che ci gira intorno” uscito il 6 maggio, raccolta di cover di successi discografici, registrate in stile grande orchestra per omaggiare grandi artisti italiani fra cui Fossati, De Gregori, Dalla, Ron. Alcuni brani tratti dal nuovo lavoro saranno presentati in concerto alternati in scaletta alle classiche hit di Paolo Belli per un live come sempre ricco di canzoni da cantare e ballare per una serata di grande allegria e spensieratezza.