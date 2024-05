Prezzo non disponibile

Sarà sold-out giovedì 30 maggio alle ore 21.00 la tappa del suo "Stiamo Cercando il Mondo Tour", con la quale James Senese approda a Pellezzano per una performance coinvolgente ed evocativa. Il leggendario maestro del sassofono, vera icona nel mondo del jazz e della world music si esibirà presso l’Eremo del Santo Spirito di Pellezzano alla presenza dei suoi fans e dei tanti appassionati che hanno avuto la fortuna di prenotarsi a fronte delle numerosissime richieste di partecipazione all’evento musicale dell’anno giunte agli organizzatori della serata.

“Ringrazio ancora una volta - ha dichiarato il Sindaco Francesco Morra - il maestro Senese e tutto il suo staff che hanno scelto Pellezzano come tappa del tour di uno dei più amati sassofonisti al mondo. Ospitarlo per noi sarà un grande onore e la sua presenza valorizzerà ancor di più Pellezzano quale Città Turistica e della Cultura”. Il concerto si svolge all’interno degli eventi del Poc Campania 2014-2020 dal titolo “Notti tra Borghi e Leggende”, un programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale. Per raggiungere la location dell’evento, il Comune di Pellezzano ha disposto un servizio navetta che partirà dalle ore 19.00 dal parcheggio Medaglia D’Oro Vincenzo Pastore adiacente al PalaLongo.