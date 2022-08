Ritorna "Perdifolk": una serata di concerti e spettacoli in simultanea

Sabato 26 agosto a Perdifumo seconda edizione dell'evento dal vivo diffuso cilentano Perdifolk.

L'evento

"Perdifolk" si svolgerà in un'unica giornata nel borgo cilentano di Perdifumo e prevede una serie di concerti e di spettacoli. Si esibiranno: Faderica (cantautrice e illustratrice salernitana), i Licosa (giovane e promettente rock band di Agropoli), Simone Morabito del gruppo Riva, il cantautore e chitarrista napoletano di stanza a Roma Francesco Forni e i Foja che per l'occasione si esibiranno in un inedito duo con Dario Sansone (voce e chitarra) e Giovanni Schiattarella alle percussioni. Quest'anno spazio anche alla stand up comedy. Protagonista Vincenzo Comunale tra i più giovani comici d'Italia. I concerti simultanei si terranno in piazzale della Posta ed in piazza Guglielmini a partire dalle 22.