Al Salone dei Marmi ritorna Piano Solo Festival: il programma completo

Al via la quattordicesima edizione di Piano Solo Festival, che ritorna nella cornice abituale del Salone dei Marmi di Palazzo di Città organizzata da Paolo Francese e Sara Cianciullo. Tre gli appuntamenti a partire dal 18 novembre, con Sandro De Palma, Andreas Frolich e Albert Mamriev.

Il programma

Si parte venerdì 18 novembre con Sandro De Palma, che al pubblico di Piano Solo dedicherà, fra gli altri, i Drei Klavierstücke D.946 di Franz Schubert e, la Sonata in re minore op. 31 n. 2 (La tempesta) di Ludwig Van Beethoven. Giovedì 24 novembre, sarà di scena, invece, il magistero tedesco di Andreas Frolich, il quale principierà il suo récital con due Fantasie di Wolfgang Amadeus Mozart, quella in Do Minore KV 475 e quella in re Minore KV 397, così ricche in arditi cromatismi, in reiterati, quanto repentini mutamenti di tonalità, di movimento, di valori espressivi, di cesure e pause inaspettate, di rotture ed elisioni, di estrosi slanci e di drammatiche cadute. Chiusura del festival giovedì 1 dicembre, con Albert Mamriev, in rappresentanza della grande scuola pianistica russa, il quale dedicherà il concerto a due autori, Ludwig Van Beethoven e Franz Liszt. Il pianista ci calerà nella grande innovazione del tardo sonatismo di Beethoven, che consiste nell’enorme apertura del ventaglio timbrico del pianoforte, con le sonate n°30 op.109 e n°31 op.110.