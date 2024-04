"Primule musicali": la rassegna musicale nei luoghi più belli del centro storico di Salerno

“Athenamuse” è un’associazione di promozione sociale e culturale, nata nel 2022, per volontà di 8 persone amanti dell’arte, della bellezza in tutte le sue espressioni, della conoscenza e solidarietà. Aperta a chiunque ne condivida principi e scopi. La rassegna musicale “Primule Musicali” permette ai giovani talenti di incontrare grandi solisti sotto la direzione artistica del M° Joao Carlos Parreira Chueire e del M° Stefano Pagliani, in collaborazione con la Scuola Italiana d’Archi. Tra le finalità di Athenamuse vi è allargare i confini dei giovani talenti, permettendo la nascita di relazioni che, in diversi casi, si possono trasformare in qualcosa di completo e di duraturo, con duplice soddisfazione. I concerti si terranno nelle più belle chiese del centro storico della città di Salerno, con l’intento di avvicinare e veicolare non soltanto la cultura musicale, ma fornire anche una testimonianza artistica, riproponendo e riscoprendo luoghi e percorsi del centro storico salernitano.

Il programma

Concerto 21 Aprile ore 20,00

Chiesa del Crocifisso

Solista Florin Paul

Primo premio Concorso Paganini

Concerto 19 Maggio ore 20,00

Chiesa di San Giorgio

Solista Ilya Grubert

Primo Premio Concorso Paganini, Primo Premio Tchaikovsky

Concerto 2 Giugno ore 20,00

Chiesa di Sant’Agostino

Solista Salvatore Quaranta

Solista Vincenzo Quaranta

Concerto 16 Giugno ore 20,00

Chiesa di San Benedetto

Solisti e Orchestra della Scuola Italiana d’Archi