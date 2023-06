A Bellizzi è tempo di "Rassegna di Primavera", due serate all'insegna della musica e della cultura. L'appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 giugno in piazza Giovanni XXIII. Ad aprire la kermesse, sabato sera, la cantautrice Marina Rei. Domenica, invece, toccherà a Gabriele Esposito. Entrambi i concerti cominceranno alle 21 e saranno totalmente gratuiti.

La rassegna

“Le rassegne culturali e di spettacolo sono una realtà consolidata a Bellizzi - spiega l’assessore alla cultura Antonella Capaldo - abbiamo voluto celebrare l’arrivo della primavera con Marina Rei e Gabriele Esposito e mettere in calendario appuntamenti che potessero essere di richiamo tanto per i giovani quanto per le famiglie. Alla musica abbiamo abbinato le mostre e l’apertura costante della nuova biblioteca Leonardo Da Vinci perché volevamo che a precedere il divertimento fossero le riflessioni e la condivisione di pensieri, letture ed esperienze. Insomma, è il preludio di un’estate che si prospetta ricca di iniziative, per tutti, che spazieranno dal teatro alla musica regalando alle persone spensieratezza e intrattenimento”.