Doppio appuntamento al PalaSele con Renato Zero

Doppio appuntamento con Renato Zero al PalaSele di Eboli. L'artista romano, che da poco ha festeggiato 70 anni e 55 di carriera, sarà in concerto ad Eboli il prossimo 22 e 23 aprile nell'ambito del tour "Zero a Zero - una sfida in musica", prodotto da Tattica.

"Zero a zero"

Un tour in cui Renato Zero ripercorrerà la sua lunghissima carriera. "Zero a Zero - ha dichiarato - è il risultato di 'Una sfida in musica' tra i due eterni contendenti: Renato & Zero. Sarà un tour tutto da vivere! Un bel pareggio ci vorrebbe proprio per mettere d’accordo pubblico e privato di un Renato che ha deciso di sdoppiarsi dal 1966 fino ad oggi. Uno bazzicava vicoli, piazze, quartieri e città. Da nord a sud. Da est ad ovest. In abiti borghesi ovviamente, raccogliendo segreti e storie di vita di ogni genere. L’altro lo attendeva per mettere nero su bianco, con parole e musica, quelle osservazioni e porzioni di umanità così necessarie allo scopo. Una scommessa difficile. Un confronto continuo".