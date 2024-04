Musica per la pace: Requiem di Fauré alla Chiesa di San Benedetto

Sabato 6 aprile, nella chiesa di San Benedetto a Salerno alle ore 20,30, verrà eseguita la messa da Requiem op.48 di Gabriel Fauré. Un progetto, con il patrocinio del Mic, della Regione Campania e della Fondazione della Comunità Salernitana, nato dalla sinergia del violoncellista e direttore d’orchestra Francesco D’Arcangelo, direttore artistico dell’Associazione Gestione Musica e di Salerno Classica, con il Coro Estro Armonico diretto da Eleonora Laurito, le Voci bianche “Il Calicanto” preparate da Milva Coralluzzo e il Coro polifonico Casella guidato da Caterina Squillace, unitamente all’ Ensemble Salerno Classica, composto da Laura Quarantiello, Sergio Caggiano, Michela Coppola, Francesca Scognamiglio, alla viola, Maria Cristiana Tortora e Ludovica Ventre al cello, Marco Cuciniello al contrabbasso, Alfonso de Nardo e Mattia Abate al corno, Giuseppina Papaccio all’arpa e Marianna Meroni all’organo, con alla testa lo stesso D’Arcangelo. Il baritono solista sarà, invece, francesco Auriemma.“La versione del Requiem che andremo ad eseguire – ha dichiarato il direttore Francesco D’Arcangelo - segue l'orchestrazione del 1893 ossia quella intermedia ancora considerata versione "D'Eglise" ma arricchita di diversi nuovi strumenti rispetto alla prima versione.

Il manoscritto

Dalle ricostruzioni di questo manoscritto risultano alcuni strumenti d'obbligo e alcuni opzionali. Nello specifico useremo 4 viole (2 viole prime e 2 viole seconde), 2 violoncelli con parti I e II, un contrabbasso, 2 fagotti, 2 corni, una tromba, arpa e organo ed il violino solista per il Sanctus che compare per l'ultima volta nelle orchestrazioni del Requiem prima di essere sostituito dall'aggiunta delle sezioni dei violini nell'ultima e definitiva versione del '900. Il Pie Jesu verrà eseguito come originariamente pensato da Faurè dalle voci bianche per conservare l'originaria purezza eterea della composizione. Si sa che Faurè nella versione finale preferì il soprano solista a confronto di una orchestrazione "piena".