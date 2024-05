Torna Resilience Jazz: il programma della quarta edizione

Orario non disponibile

Quando Dal 29/05/2024 al 28/08/2024 Orario non disponibile

Tutto pronto per la quarta edizione della rassegna di musica jazz, Resilience Jazz. Il via ufficiale dell'evento musicale, che si terrà presso la Pizzeria Resilienza, è fissato per il 29 maggio.

Il programma

29 Maggio: Elias Prinz Gipsy Jazz Trio (from Berlin)

12 Giugno: Daniel John Martin Gipsy Jazz 4tet (from Paris)

19 Giugno: Gerardina Tesauro Latin Jazz Duo

26 Giugno: Cyranò Vatel Gipsy Jazz 4tet feat. Nico Gori

03 Luglio: Daniele Cordisco - Luca Santaniello - Dario Deidda Jazz Trio

17 Luglio: Django Hammond Groove Jazz Trio

31 Luglio: Vittorio Silvestri Jazz Duo

07 Agosto: Interact Jazz Trio

21 Agosto: Federico Milone Jazz 4tet

28 Agosto: Cyranò Vatel Gipsy Jazz 4tet feat. Antonio Licusati