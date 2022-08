Riccardo Sinigallia chiude la sesta edizione di "Frangenti-Cetara Arts Festival"

Sarà il cantautore Riccardo Sinigallia a chiudere la sesta edizione di Frangenti - Cetara Arts festival 2022. Appuntamento sabato 3 settembre alle ore 22 in piazzetta Grotta.

Il concerto

Sinigallia sarà accompagnato da Laura Arzilli al basso e Francesco Valente alle percussioni. Il concerto è intitolato "A cuor leggero" dove non vengono presentate nuove canzoni, ma dove quelle già scritte tornano a farsi sentire e stabiliscono nuove relazioni con noi stessi e con gli altri. Sarà possibile raggiungere Cetara con la corsa serale dei traghetti Travelmar: da Salerno (Piazza della Concordia) partenza ore 20.30 mentre il servizio navetta per il rientro al termine del concerto è alle ore 00.30 con arrivo a Salerno in Piazza della Concordia e parcheggio in Via Carella.