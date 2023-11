Torna il grande Jazz al Modo Ristorante: mercoledì 15 novembre il concerto di Danilo Rea

Ritorna la grande musica al Modo Club di Salerno. Ad esibirsi Danilo Rea, uno di più grandi e celebrati pianisti italiani con il suo "Jazz in trio". L'appuntamento è per mercoledì 15 novembre. Rea sarà accompagnato da due straordinari musicisti: Dario Deidda al basso, considerato tra i migliori bassista al mondo e Amedeo Ariano alla batteria un autentica star del jazz italiano e non solo.



Direzione artistica di Franco Tiano.