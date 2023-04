Indirizzo non disponibile

Sal Da Vinci in concerto a San Marco di Castellabate. L'appuntamento è fissato per lunedì 24 aprile alle ore 21 nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Marco Evangelista.

Il concerto

Il cantante e attore napoletano, attualmente in teatro con "La fabbrica dei sogni" ripercorrerà la sua lunga carriera con i suoi brani più famosi.