Salerno Classica, il tango protagonista nel concerto a lume di candela

Lunedì 11 luglio secondo appuntamento con Salerno Classica. Ad esibirsi, dalle ore 21 nel quadriportico del Duomo di Salerno, il sassofonista Silvio Rossomando e il fisarmonicista Armando Rizzo in un concerto a lume di candela organizzato dall’Associazione Gestione Musica,

Lo show

Il duo aprirà il concerto con un brano simbolo del sassofonista argentino Javier Girotto “El Cacerolazo”, per poi proseguire in un viaggio sospeso fra tango, jazz e "canti dell'osteria" delle orchestre gitane con omaggi a grandi compositori e musicisti del passato com George Gershwin, Astor Piazzolla, Gerry Mulligan ed Ennio Morricone.