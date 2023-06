Allo Stadio Arechi arriva Vasco Rossi, da "Albachiara" a "Sally": la scaletta del concerto

Grande attesa per il doppio concerto di Vasco Rossi allo stadio Arechi di Salerno. L'appuntamento con il rocker emiliano è per il 28 e 29 giugno. Due serate speciali in cui Vasco ripercorrerà la sua lunga e straordinaria carriera, cominciata nel lontano 1978 con l'album "Ma cosa vuoi che sia una canzone", in cui ha venduto più di 40 milioni. Suo è il record per il concerto con il più alto numero di spettatori paganti: 225.173 biglietti in occasione del concerto del quarantennale del primo luglio del 2017 a Modena.

La scaletta

Questa la probabile scaletta: