Nella Cappella Palatina a Salerno le vie maestre del flauto traverso con Sébastian Jacot

Concerto evento, quello di sabato 18 marzo, alle ore 20,30, ad ingresso gratuito, nell’incantevole cornice della Cappella Palatina nel Complesso monumentale di San Pietro a Corte, promosso dal CTA Salerno aps in sinergia con l’Associazione AFI-Falaut, il Gruppo Archeologico Salernitano e la Confraternita S. Stefano, la Fondazione “Filiberto e Bianca Menna” e con il patrocinio morale del Comune di Salerno.

Il concerto

Ad esibirsi il duo composto dal flautista svizzero Sébastian Jacot e dal pianista Raffaele Maisano, in un repertorio caratterizzato dalla ricerca esemplare di trasparenza del suono e per quella tipica freschezza e spontaneità dell’invenzione melodica. Il concerto farà da preludio a due importanti festival: la XXVI edizione dei Concerti di Villa Guariglia in Tour che si terrà a luglio e il Falaut Festival in programma a settembre con masterclass e workshop e un gran galà al Teatro Verdi con la consegna del premio a Benoit Fromanger.