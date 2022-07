A Salerno Classica Sergio Mari e l'Orchestrina di Pulcinella

Quarto appuntamento con Salerno Classica, progetto iedato dall'associazione Gestione Musica. Ad esibirsi, giovedì 21 luglio alle ore 21, l'attore e burattinaio Sergio Mari con la sua "Orchestrina di Pulcinella".

Lo show

Lo spettacolo è una rivisitazione del classico teatro delle guarattelle napoletane, arricchito dalla presenza di un quintetto di fiati e percussioni che siede ai piedi del teatrino. Protagonista assoluto sarà ovviamente Pulcinella, che adora la musica classica, e che grazie all’aiuto dell’orchestrina affronterà le proprie vicissitudini accompagnato dai brani classici più celebri e dalle indimenticabili colonne sonore di Morricone. Cinque i membri dell'orchestrina, tutti laureatisi presso il conservatorio Martucci di Salerno: Fabio Marone (fagotto), Giovanni Liguori (clarinetto), Francesco Cirillo (Flauto e Ottavino), Vincenzo Di Lieto (corno), Giovanni Caiazza (percussioni). In scaletta Rossini, Morricone, Vangelis, Liszt e tanti altri, in un viaggio in musica che spazierà dal Marocco alla Grecia