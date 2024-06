Nuovo appuntamento con “Shades of Blue”: Mario Rosini Trio presenta “Napoli, New York e dintorni”

Venerdì 28 giugno alle ore 22:00, sul palco di Bahr - Stazione Marittima, si esibirà Mario Rosini, uno dei più fulgidi talenti che la musica italiana possa esprimere.

Sarà un viaggio musicale ed emotivo attraverso la sensibilità di un artista dalle doti fuori dal comune. Sulla spettacolare terrazza della Stazione Marittima di Salerno, incorniciata dallo skyline della Costa d’Amalfi, Blue in Green inaugura l’estate presentando il terzo appuntamento della rassegna musicale “Shades of Blue”. Sul palco di Bahr – Stazione Marittima, la sera del 28 giugno, un concerto imperdibile che vedrà protagonista un grandissimo talento della musica italiana: Mario Rosini.

Il concerto

Straordinaria voce, raffinato pianista e autore, grande interprete, arrangiatore e compositore, Mario Rosini si è classificato secondo al Festival di Sanremo 2004 con il brano “Sei la vita mia”, arrivando al terzo posto nella classifica per il Premio della Critica “Mia Martini”. È stato recentemente uno dei protagonisti più acclamati di “The Voice Senior”, programma in onda su Rai 1. Con un background colmo di prestigiosi riconoscimenti, Rosini vanta collaborazioni con alcuni dei più grandi artisti italiani ed internazionali. Ha partecipato ai tour di Mia Martini, Anna Oxa, Gino Vannelli, Alex Britti e molti altri ancora. Ha suonato live con Bobby McFerrin, Dee Dee Bridgewater, Phil Palmer, aprendo i concerti di Michael Bublè, Al Jarreau, Dionne Warwick e Toots Thielemans. Ha inciso un album che vede la presenza come special guest del leggendario batterista americano Billy Cobham. Nel 1992 Pino Daniele produce il suo disco dal titolo “Mediterraneo Centrale”, collaborandovi anche come autore e chitarrista di alcune tracce. Ad accompagnare Mario Rosini una sezione ritmica d’eccellenza, grazie al contributo di Alessandro Napolitano, uno dei più importanti e versatili batteristi italiani, anche compositore ed esperto arrangiatore, e Antonio De Luise, bassista salernitano, vincitore dell’EuroBassDay 2003 come miglior bassista europeo under 30, dedito anche al contrabbasso, alle tastiere e al pianoforte, strumento, quest’ultimo, che in particolare evidenzia il suo talento come compositore e arrangiatore. La chitarrista Alessandra Tumolillo, giovane artista emergente partenopea, che avrebbe dovuto prendere parte al concerto, non potrà essere presente a causa di sopraggiunti impedimenti burocratici derivanti dai recentissimi accordi con l’etichetta discografica cui fa capo. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Salerno, dal Comune di Salerno e dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.