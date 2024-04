“Shades of Blue”, sabato 20 concerto speciale con Alice e Jerry Popolo

Sabato 20 aprile, ore 21:00, sul palco di Bahr, all’interno della suggestiva Stazione Marittima di Salerno, opera di Zaha Hadid, si terrà un concerto speciale, serata inaugurale della rassegna musicale “Shades of Blue”, organizzata dall’associazione Blue in Green di Valentina Ferrara ed Enzo Nappo in collaborazione con il patron di Bahr, Roberto Lumino. Un live intenso per festeggiare un esordio d’eccezione: per la prima volta nella loro Salerno, dopo una lunga assenza, si esibiranno insieme la talentuosa cantautrice Alice Popolo ed il suo papà, Jerry Popolo, uno dei più apprezzati sassofonisti italiani, con all’attivo diverse collaborazioni con i più importanti musicisti jazz internazionali come Michel Petrucciani, Peter Erskine, Randy Brecker, Lee Konitz, Dee Dee Bridgewater, Stefano Bollani e molti altri ancora. Nell’ambito della musica pop, ha registrato e suonato live con diversi artisti tra i quali Andrea Bocelli, Dionne Warwick, Antonello Venditti, Mango e Loredana Bertè.

Il concerto

In seguito al fortunato debutto dello scorso anno con il brano “Liev Man”, Alice Popolo ha recentemente presentato il suo ultimo singolo intitolato “Shine”. Entrambi i lavori sono stati pubblicati su etichetta discografica Mine Music Label e distribuiti da Universal Music Italia. Dopo il successo dell’evento “Fathers and Daughters”, tenutosi lo scorso 4 gennaio al teatro Augusteo di Salerno, che ha visto esibirsi due grandi nomi del del jazz italiano, Danilo Rea e Roberto Gatto, insieme alle rispettive figlie vocalist, Blue in Green rimane ancora una volta sedotta dall’alchimia artistica tra un padre e sua figlia, riproponendone la magia attraverso il progetto “Fathers and Daughters 2.0” di Alice & Jerry Popolo. Una band di tutto rispetto per questo progetto, costituita da alcuni tra i più rappresentativi musicisti jazz campani, quali il batterista Mario De Paola e Alessandro La Corte, pianista poliedrico e arrangiatore, che ha sempre spaziato tra diversi generi musicali dai quali ha attinto linfa per poter sviluppare nuove sonorità in ambito jazzistico. E per questo importante debutto di Alice Popolo, come ospite speciale, un padrino d’eccezione: colui che è ampiamente riconosciuto come il più grande bassista italiano nel mondo, Dario Deidda.

Sarà il M° Sandro Deidda ad introdurre il concerto. La sera del 31 maggio sarà la volta del secondo appuntamento della rassegna musicale.

Il palco di Bahr, per l’occasione allestito negli spazi esterni della Stazione Marittima, ospiterà il Joel Holmes Trio feat. Ileana Mottola con il progetto “Cool Life”, nato dalla collaborazione tra la cantante, interprete e autrice salernitana Ileana Mottola e l’artista afroamericano Joel Holmes, considerato un vero e proprio prodigio del pianoforte. Holmes si è conquistato un ruolo di primo piano nella scena jazz americana ed internazionale come membro del quintetto del leggendario trombettista Roy Hargrove ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due candidature ai Grammy Awards.

La “sfumatura” scelta da Blue in Green per il terzo appuntamento di “Shades of Blue”, sarà il concerto/incontro tra due musicalità importanti: Mario Rosini meets Alessandra Tumolillo con il progetto “Napoli, New York e dintorni”. L’evento si terrà venerdì 28 giugno presso Bahr, anche stavolta negli spazi esterni della Stazione Marittima. Un viaggio musicale ed emotivo attraverso la sensibilità di due artisti dalle doti fuori dal comune. 23 anni, cantante e chitarrista, Alessandra Tumolillo è uno dei nomi più gettonati tra i giovani artisti emergenti partenopei. Straordinaria voce, grande pianista, interprete e arrangiatore, secondo classificato al Festival di Sanremo 2004, Mario Rosini è stato recentemente uno dei protagonisti più acclamati di “The Voice Senior”, programma in onda su Rai 1.

I concerti sono patrocinati dalla Provincia di Salerno, dal Comune di Salerno e dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, ed organizzati presso gli spazi di Bahr - Stazione Marittima.