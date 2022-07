Dai Dirotta su Cuba a "Songbook": Simona Bencini in concerto a Buccino

Indirizzo non disponibile

La voce dei Dirotta Su Cuba, Simona Bencini, torna ad esibirsi in provincia di Salerno. L'appuntamento è fissato per il 4 luglio alle ore 21.30 in piazza Annunziata a Buccino.

Il live

Simona Bencini, impegnata nel tour "Songbook", ripercorrerà i suoi 25 anni di carriera, dagli esordi con i Dirotta su Cuba passando per la sua esperienza solista e alle svariate collaborazioni fino ad arrivare ad oggi.