Praiano Chambre and Jazz Music, l'edizione 2023 si chiude con I Solisti del Collegium Philarmonicum

Ultima data per la seconda edizione del festival Praiano Chambre and Jazz Music, che saluta l’estate e dà appuntamento al prossimo anno. Lunedì 25 settembre alle 21.30 si esibiranno nella splendida location della Congrega del Rosario I Solisti del Collegium Philarmonicum, per un’emozionante concerto diviso in due parti.

Il concerto

In un primo momento, totalmente pianistico, verranno eseguiti brani di forte tradizione popolare, come la Tarantella da “Venezia e Napoli” S.162 di Liszt o Parafrasi sobre Libertango di Ferrigno. Nella seconda parte, invece, si riunirà il quartetto (composto da professori del Teatro San Carlo e talenti della regione Campania) per rendere omaggio alla grande tradizione musicale spagnola ed argentina. A comporre il gruppo sono Francesco Maria Navelli (pianoforte), Salvatore Lombardo (violino), Gennaro Cappabianca (Violino) ed Eleonora Testa (violoncello).