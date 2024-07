"Vietri in Scena", in villa comunale l'Orchestra Filarmonica Campana

Prezzo non disponibile

Mercoledì 24 luglio alle ore 21, la Villa Comunale di Vietri sul Mare ospiterà il concerto "Specchi e Prismi" a cura di "Vietri in Scena". L'Orchestra Filarmonica Campana, diretta da Giulio Marazia, si esibirà con il violino solista Giulia Rimonda, presentando musiche di G. Puccini, P. I. ?ajkovskij, G. Verdi. Il programma include il Preludio Sinfonico di Puccini, il Concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky e la Sinfonia de I Vespri Siciliani di Verdi. Il concerto riflette sulla valenza simbolica, storica e musicale di questi compositori, evidenziando il momento di crisi del melodramma e l'interesse crescente per la musica strumentale. L'evento è diretto artisticamente dal Maestro Luigi Avallone, con il sostegno del sindaco Giovanni De Simone e dell'assessore ad Eventi e Cultura Daniele Benincasa.