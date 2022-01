Battipaglia: al via la stagione concertistica all'auditorium S. Gregorio VII, l'invito di Guglielmo Francese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La musica è “arte metafisica”, “cuore delle cose” sicuramente per Schopenhauer ma anche per me e so per certo anche per molti cittadini di Battipaglia.

E’ pertanto con immensa soddisfazione e orgoglio, anche come concittadino, che vi comunico, in qualità di presidente che l’A.gi.mus. è a Battipaglia: l’associazione nazionale ha, infatti, autorizzato l’apertura di una sezione locale qui da noi! E’ questa infatti una associazione nazionale, senza scopo di lucro, con sedi dislocate in molte città italiane, nata a Roma nel 1949, per volere dell’Ente Morale della Farnesina e in stretta relazione con il Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca che in tutta Italia ha lo scopo primario di valorizzare il patrimonio musicale giovanile con concerti, rassegne, concorsi, festival, conferenze ed editoria sia in ambito nazionale che internazionale.

Nomi illustri hanno mosso i primi passi con A.gi.mus. tra i quali ricordiamo Sergio Cafaro e UtoUghi. Anche noi faremo, insieme ad A.gi.mus, grandi cose e con il vicepresidente Michele Alessio, il direttore artistico Vincenzo Zoppi, la tesoriera Carmen Picciariello e la segretaria Irene D’Angelo, gruppo di amici prima ancora che compagni in questa bella avventura, abbiamo già pronto il cartellone per la prima stagione concertistica che sarà allestita nell’auditorium della S. Gregorio VII a partire dal 12 Marzo prossimo.