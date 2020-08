"Segreti d'Autore": concerto dello Strange Clarinet Quartet dedicato a Morricone

La quinta serata di Segreti d'Autore, festival giunto alla decima edizione ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi, si aprirà con il concerto dello Strange Clarinet Quartet dedicato alle celebri musiche del maestro Ennio Morricone.

La serata

La serata si terrà il 9 agosto, a partire dalle 21, presso Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento. Il concerto spazierà dal famoso tema di “Nuovo Cinema Paradiso” a “Gabriel’s Oboe” di “The Mission” per approdare nel finale a quel “C’era una volta il West” che ha fatto la storia del cinema, a “Playing Love” da “La leggenda del pianista sull’Oceano” e a un suggestivo “Moment for Morricone” che chiuderà l’esibizione. Ma prima ci sarà anche spazio per le note di Chick Corea, Antonio Fraioli, Astor Piazzolla e per un tributo ai mitici Queen.

La serata proseguirà con 5 brevi monologhi: “Quizas Quizas” di Anna Foglietta con Franca Abategiovanni, “L’Alveare” di e con Gina Ferri, “Altafini goal” di e con Davide Paciolla, “Ultimo strip” di e con Rossella Pugliese, “Pitonessa XIX” di e con Marina Sorrenti.

L'ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all'indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere agli eventi, tutti gratuiti, di “Segreti d’Autore”, dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di conferma.