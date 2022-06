Angelo Di Gennaro, Vaskom e Allerija Band: la tana del Blasco prepara effetti speciali

Prezzo non disponibile

Tre serate, tre eventi: la musica e il divertimento sono di casa a La Tana del Blasco, il locale di Pontecagnano Faiano, strada Aversana.

Il programma

Il primo appuntamento della settimana è con Angelo Di Gennaro, cabarettista e attore. Divertimento assicurato: si mangia e si ride il 15 giugno alle ore 21. Con la stessa formula e con il supplemento musica di 5 euro, la Tana del Blasco prepara il fine settimana con due show. Venerdì 17 giugno, Mister Sold Out ritorna, come tutti i mesi: spazio alla performance del bravissimo Roberto Senatore con la sua Tribute Band "Vaskom", dedicata al Mitico Vasco Rossi. L'atmosfera magica del sabato sera avrà come protagonista la Trascinante Band "Allerija"