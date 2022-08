I "The Kolors" arrivano a Policastro Bussentino il 3 agosto

Il 3 agosto 2022 il Summer Tour dei The Kolors approda a Policastro Bussentino, a partire dalle ore 22 si esibiranno nello splendido scenario del lungomare di Policastro. I The Kolors sono un gruppo musicale italiano formatosi nel 2010, diventati famosi grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, hanno infatti vinto la quattordicesima edizione nel 2015. Il gruppo è composto da: Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni).

“Per l’estate 2022 abbiamo deciso di prendere un gruppo giovane e amato soprattutto dai giovani, per una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento- spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- dopo due anni di chiusura c’è tanta voglia di tornare alla normalità, soprattutto d’estate i giovani hanno voglia di divertirsi e a loro abbiamo deciso di dedicare questa serata con questi artisti straordinari, anche se credo che questo gruppo piaccia a tutti, non solo ai giovanissimi. Annuncio sin da ora -continua il primo cittadino- che il 16 agosto a Santa Marina, in occasione della festa di San Rocco, ci saranno I Cugini di Campagna, un gruppo musicale che ha fatto la storia della musica italiana e che quest’anno è tornato in auge grazie alla partecipazione del cantante Nick Luciani al reality “L’isola dei famosi”. Due appuntamenti a cui non potete assolutamente mancare, vi aspettiamo tutti il 3 agosto a Policastro Bussentino con I The Kolors e il 16 agosto a Santa Marina con I Cugini di Campagna”.