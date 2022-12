The Kolors in concerto alla Notte Bianca di Sarno

Saranno i The Kolors gli ospiti speciali della Notte Bianca di Sarno, in programma per il prossimo 5 gennaio. La band si esibirà a partire dalle 22 in piazza 5 maggio.

La Notte Bianca

Una lunga notte da trascorrere nelle strade della città facendo shopping e godendosi gli artisti di strada, l'animazione ed i gonfiabili per bambini, le esibizioni di danza e tanti percorsi enogastronomici.