Toninho Horta & Friends in concerto a Praiano

Tutto pronto a Praiano per il concerto di Toninho Horta & Friends in programma martedì 12 luglio alle ore 21.00 in Piazza San Luca. L'evento rientra nella kermesse organizzata dalla associazione Praiano Chambre and Jazz Music.

Il concerto

Horta sarà accompagnato da Nicola Stilo (flauto) e da Alessandro Marzi (batteria). Membro di spicco della scuola musicale del Minais Gerais, Toninho Horta, nella sua lunga carriera, ha suonato con grandi musicisti quali Gal Costa, Nana Caymmi, Edu Lobo, Maria Bethânia, Dori Caymmi, Jobim, Joyce, Elis Regina e Vasconcelos, Herbie Hancock, Pat Metheny e Keith Jarrett.