Cava de' Tirreni, il Trio Mythos chiude i "Concerti d'autunno"

Prezzo posto unico: 10 euro; ridotto per studenti under 25: 5 euro

Sarà il Trio Mythos, apprezzato ensemble formatosi a Roma all’interno dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, a chiudere i “Concerti d’autunno” a Cava de’ Tirreni, venerdì 15 dicembre (ore 20), nel salone del Complesso monumentale “San Giovanni”. Il gruppo, che impegna al violino il direttore artistico della stagione musicale, Giuliano Cavaliere, al violoncello Rina You e al pianoforte Marios Panteliadis, interpreterà opere dei compositori russi Sergei Rachmaninov (Trio elegiaco n. 1 in sol minore), del quale quest’anno ricorre il 150° anniversario della nascita, e Dmitri Shostakovich (Trio n. 2 in mi minore), intervallate da “Lo spettacolo degli eterni” del toscano Paolo Cipollini, brano selezionato nell’ambito della “Call” per giovani compositori promossa dall’Accademia “Jacopo Napoli”.

I biglietti del concerto sono acquistabili in prevendita a Cava de’ Tirreni presso l’edicola “Al Borgo” e online su www.postoriservato.it (posto unico: 10 euro; ridotto per studenti under 25: 5 euro)