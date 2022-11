Vasco Rossi, due giorni in concerto a Salerno: ecco le date e come acquistare i biglietti

Dopo aver conquistato il primo posto del podio per il maggior numero di spettatori conseguito ai suoi concerti quest’anno, è bastato un solo suo post “...se non ci sarà la fine del mondo, di sicuro ci vediamo l’anno prossimo a giugno, negli stadi”, per scatenare una spasmodica richiesta delle date del prossimo tour Vasco Live 2023. L’appuntamento è per giugno 2023, quando il calcio lascia libero il campo al popolo del rock. “Finalmenteeentee” – rimane la parola d’ordine – si torna negli stadi.

Due le date a Salerno allo Stadio Arechi: 28 e 29 giugno 2023

I biglietti per il Vasco Live 2023, prodotto e organizzato da Live Nation, saranno disponibili per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 21 novembre e per i clienti di Vodafone Happy – il programma di Vodafone che premia i clienti per il tempo passato insieme – dalle ore 10 del 23 novembre. L’apertura generale delle vendite partirà dalle ore 11 del 25 novembre.

Le presale avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket. L’apertura vendite generale sarà aperta sulle 3 biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone. La tappa in Campania allo Stadio Arechi di Salerno è a cura di Anni 60 produzioni e Fast Forward Live. Per informazioni: 089 4688156 - www.anni60produzioni.com.