Venditti e De Gregori al PalaSele: la scaletta del concerto

Sarà la prima, unica e ultima occasione per vedere al PalaSele, sullo stesso palco, due artisti capaci di segnare la canzone d’autore e la musica italiana: sabato 18 novembre Venditti e De Gregori fanno tappa a Eboli per una delle ultime date del "gran finale" nei palasport del loro lungo tour che li ha visti protagonisti nell’ultimo anno.

Due ore abbondanti in cui Francesco De Gregori e Antonello Venditti prendono saldamente in mano le redini di una trentina di canzoni scritte nell’arco di 5 decenni per scaraventarle con pieno diritto nella scena di oggi: è il concerto di due artisti che poco si curano dell’anagrafe e della nostalgia ma che sono immersi nel senso e nel suono del nostro tempo, vuoi per i testi che hanno scritto, sempre attuali, vuoi per l’energia musicale che producono grazie ad una band muscolare perfettamente amalgamata. Un’unica band che darà vita ad un suono straordinario unendo i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Roberta Palmigiani al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini.

La scaletta del concerto

– Bomba o non bomba

– La leva calcistica della classe ‘68

– Modena

– Bufalo Bill

– La Storia

– Peppino

– Generale

– Sotto il segno dei pesci

– Dolce signora che bruci

– San Lorenzo

– Alice

– Santa Lucia

– Canzone

– Dimmelo tu cos’è

– Ci vorrebbe un amico

– Notte prima degli esami

– La donna cannone

– Pablo

– Che fantastica storia è la vita

– Unica

– Rimmel

– Titanic

– Giulio Cesare

– Alta marea

– In questo mondo di ladri

– Sempre e per sempre

– Roma capoccia

– Il vestito del violinista

– Ricordati di me

– Buonanotte fiorellino

– Grazie Roma