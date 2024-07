"Vietri in scena": in villa comunale la banda dell'Esercito Italiano

Giovedì 18 luglio alle ore 21, la Villa Comunale di Vietri sul Mare sarà il suggestivo scenario per un evento musicale unico nel suo genere. Nell'ambito della rassegna "Vietri in Scena", diretta artisticamente dal Maestro Luigi Avallone e sostenuta dal sindaco Giovanni De Simone e dall’assessore ad Eventi e Cultura Daniele Benincasa, si esibirà la prestigiosa Banda dell’Esercito Italiano. Per l'occasione, i membri della Banda indosseranno divise d’epoca, sottolineando l'importanza e la solennità del concerto. A dirigere l'ensemble sarà il Maggiore Antonella Bona, un evento raro e significativo. La Banda dell’Esercito Italiano, costituita nel 1964, è un complesso musicale di eccellenza, composto da centodue orchestrali, un archivista, un maestro direttore e un maestro vice direttore, tutti laureati presso le più importanti istituzioni musicali italiane. La Banda ha partecipato a numerosi eventi nazionali e internazionali, tra cui le Celebrazioni Nazionali Verdiane, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Festival di Sanremo e il Regio Opera Festival di Torino. Il loro repertorio spazia da brani celebrativi a lirico-sinfonici, con una predilezione per la musica originale per Banda.

Il concerto

Il Maggiore Antonella Bona, di poliedrica formazione artistica, ha diretto la Banda in numerosi concerti prestigiosi e ha pubblicato per importanti case editrici italiane e straniere. Al termine del concerto, a lei verrà assegnato il Premio alla Carriera "Vietri Cultura".

Programma del Concerto

Alfred Reed - FESTIVE OVERTURE

Amilcare Ponchielli - SINFONIA IN SI b PER BANDA (trascr. Luca Valenti)

Giacomo Puccini - SCOSSA ELETTRICA Marcia brillante (trascr. Fulvio Creux)

Johan de Meij - T-BONE CONCERT (II movimento – MEDIUM) con Trombone solista: 1 Lgt Enrico Basilico

Giacomo Puccini - CORAZZATA SICILIA Marcia brillante (trascr. Fulvio Creux) su temi dell’opera "La Boheme"

Giuseppe Verdi - OBERTO CONTE DI SAN BONIFACIO Sinfonia dall’opera (trascr. Marco Tamanini)

Alfred Reed - EL CAMINO REAL A latin fantasy