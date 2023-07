Concerti d'estate a Villa Guariglia: l'omaggio a Maria Callas

Sabato lirico sulla terrazza belvedere di Raito di Vietri sul Mare per la 26esima edizione dei Concerti d’estate di Villa Guariglia. Quando alle 21 di sabato 8 luglio si spegneranno le luci della platea per lasciare la sola illuminazione del palco avrà inizio il concerto che vuole celebrare Maria Callas nel centenario della nascita ed Enrico Caruso per i 150 anni dalla nascita. Ad onorare questi due grandi nomi iconici della musica lirica saranno il soprano Antonella De Chiara e il tenore Daniele Zanfardino, con l’ Ensemble Salerno Classica diretto da Francesco D’Arcangelo (direzione musicale e arrangiamenti). Costo del biglietto 10 euro. Per info www.postoriservato.it.

Il programma

Di Verdi, dal primo atto di Traviata, Overture, Duetto “Libiam nei lieti calici”, scena e duetto “un dì felice”; di Mascagni, l’intermezzo da “Cavalleria Rusticana”, di Donizetti, Una furtiva lagrima; di Puccini:, “Vissi d’arte”, di Leoncavallo, “Mattinata”; di Bizet, Carmen Habanera; di Puccini, dal primo atto di Bohème “Che Gelida Manina”, “Si Mi chiamano Mimì”; per il finale il duetto “o soave fanciulla".

