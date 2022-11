"When in Rome": Francesca Tandoi presenta il suo nuovo album

Sarà presentato giovedì 3 novembre alle 21 il nuovo album di Francesca Tandoi. La presentazione avverrà nell'ambito della rassegna "Il colore dei suoni" presso il teatro Pasolini di Salerno.

Il nuovo album

"When in Rome", questo il titolo del nuovo lavoro di Francesca Tandoi, è il frutto dell'unione di tre musicisti provenienti da diverse parti del mondo. Un trio che nell'amore per il jazz ha trovato un linguaggio musicale comune capace di rendere l'album un gioiello da inserire fra i migliori lavori del panorma jazzistico contemporaneo. La direzione artistica dell'evento è affidata a Giuseppe Zinicola con la collaborazione di Franco Tiano.