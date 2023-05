"Ti illumino d'immenso", "Le quattro stagioni" di Vivaldi a lume di candela

Ti illumino d’immenso prestigioso concerto a lume di candela Nella sala Molinari della Chiesa di Maria SS. Immacolata in piazza San Francesco a Salerno Un’esperienza unica, le quattro stagioni di Vivaldi , la magia delle candele ti trasporteranno in una dimensione intima per una serata indimenticabile. Sabato 27 maggio 2023 ore 21:00 appuntamento nella sala Molinari della Chiesa Maria SS. Immacolata di Salerno per ascoltare gli Amici del 700 napoletano, ensemble fondato dal violista Marco Traverso, che interpreterà l’opera più famosa ed eseguita al mondo : Le quattro stagioni di Vivaldi Se stai cercando una serata particolare immersa nel barocco italiano, non andare oltre Gli Amici del 700 napoletano. Ti aspettiamo! Il biglietto (20 euro + commissioni) potrà essere acquistato su www.postoriservato.it o telefonando al 3479271097