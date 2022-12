"Tutto Accade Tour", lunedì al PalaSele il concerto di Alessandra Amoroso

Dopo aver conquistato lo Stadio San Siro di Milano lo scorso luglio con un evento travolgente davanti a oltre 42 mila persone, Alessandra Amoroso è tornata live con il “Tutto Accade Tour” atteso lunedì prossimo, 12 dicembre, al PalaSele di Eboli. Uno show totale che porta in scena l’essenza del live a San Siro, dai visual coloratissimi alle coreografie scintillanti, adattata alla dimensione del palazzetto e a cui si aggiungeranno sorprese e alcune novità.

Il concerto

Nel corso degli anni Alessandra Amoroso ha sorpreso il pubblico con concerti indimenticabili: con “Tutto Accade a San Siro”, 200esimo concerto nella carriera dell’artista, si è messa in gioco per la prima volta come performer a 360 gradi con uno show totale per vivere insieme ai suoi fan un’esperienza travolgente e indimenticabile. Del resto, la dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso dell’artista che, con concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire.In occasione di questo tour, Alessandra Amoroso e Spotify Equal (il programma globale di Spotify che promuove l'equità di genere nella musica) uniscono le forze per sostenere una musica con pari opportunità: durante le 13 tappe del tour Alessandra mette a disposizione il proprio palco per lasciare spazio a 13 giovani Artiste del nuovo panorama musicale italiano scelte insieme ad EQUAL, creare dei momenti unici di condivisione e lanciare un messaggio di uguaglianza e pari opportunità. Tra le 13 giovani Artiste coinvolte, sarà Kaze ad aprire lo show di Eboli. Questa iniziativa nasce dalla volontà dell’Amoroso di accendere ancora una volta i riflettori sul gender gap ancora molto evidente nella musica italiana, lanciando un messaggio concreto di condivisione e di supporto. "L'uguaglianza di genere e le pari opportunità, nella musica come nella vita, passano dalle azioni e non solo dalle parole – ha dichiarato Alessandra Amoroso – condivido la musica e l’emozione del palco con queste Artiste per sostenere l’idea di uguaglianza in cui credo e per andare oltre le etichette". Messaggi importanti in una scaletta ricca di tutti i suoi successi, da “Immobile”, “Stupida”, “Estranei a partire da ieri” a “Comunque andare”, “Forza e coraggio”, “Vivere a colori”, passando per “Tutte le volte”, “Avrò cura di tutto”, “Fidati ancora di me”, “Buongiorno”, “Sul ciglio senza far rumore”, fino a “NOTTI BLU” (Epic/Sony Music), il suo ultimo nuovo brano attualmente in radio. Sul palco del “Tutto Accade Tour” Alessandra Amoroso ha scelto di vestire in esclusiva GENNY e Sara Cavazza Facchini, direttore creativo del brand, ha creato dei capi appositamente per lei. RTL 102.5 è radio partner del tour.

Info utili

Ancora disponibili i biglietti per la tappa al PalaSele che saranno acquistabili anche al Botteghino aperto il giorno dello show a partire dalle ore 18, l’ingresso del pubblico generale sarà consentito dalle ore 19.30, inizio show ore 21. Per info www.friendsandpartners.it, 089 4688156, www.anni60produzioni.com

Il calendario 2023

Con lo show di Alessandra Amoroso si chiude il 2022 in musica al PalaSele dove i grandi live a cura di Anni 60 produzioni torneranno il prossimo anno in primavera. Si ripartirà giovedì 30 marzo 2023 con “Go Gianni Go! Morandi Nei Palasport” l’avvincente corsa di Gianni Morandi per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico nei principali palazzi dello sport italiani. Venerdì 7 aprile - unica data annunciata al Sud - il PalaSele si trasformerà in un gigantesco ed emozionante karaoke con Max Pezzali e il suo MAX30 NEI PALASPORT #HITSONLY, il tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti per festeggiare i suoi 30 anni di carriera straordinaria. Martedì 11 aprile, unica data al Sud Italia, sarà invece il giorno del ritorno di Eros Ramazzotti con il “Battito Infinito World Tour”: l’immensa avventura live in alcune delle città più importanti al mondo con il suo nuovo viaggio discografico “Battito Infinito” per la prima volta dal vivo.

Sempre ad aprile 2023 per la prima volta arriverà a Eboli “ALIS”, lo spettacolo internazionale di circo contemporaneo di Le Cirque Top Performers: l’appuntamento è per sabato 15 aprile con 2 spettacoli alle ore 17 e alle ore 21, e domenica 16 aprile alle ore 17. Doppia data anche per Renato Zero che, sulla scia dei monumentali festeggiamenti al Circo Massimo per i 70 anni e i 55 di carriera, farà tappa al PalaSele il 22 e il 23 aprile con la nuova tournée “Zero A Zero - Una Sfida In Musica”, prodotta da Tattica. Chiude (per ora) il calendario degli show l’acclamato bis di Biagio Antonacci con il “Palco Centrale Tour”: dopo lo straordinario show sold out dello scorso novembre, il cantautore milanese tornerà in scena al PalaSele di Eboli il 25 maggio 2023.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 - www.anni60produzioni.com.