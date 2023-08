Meeting del Cervati 2023: adolescenti gratis al concerto degli Articolo 31 a Sanza

Conto alla rovescia per l’evento musicale principe dell’estate 2023 in Campania. Il concerto degli Articolo 31 al Meeting del Cervati 2023. Mercoledì 23 agosto, infatti, l’iconico duo composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini) porteranno la loro musica a Sanza, presso la Villa Comunale di Piazza San Francesco.

Gli ingressi

Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni. Per gli adulti i biglietti per il concerto sono ancora disponibili sui circuiti Ticketone.it e Go2 e nelle prevendite autorizzate, ma si potranno trovare tranquillamente al botteghino d’ingresso al concerto, in piazza XXIV maggio tutta la giornata del 23 agosto al costo di soli 25 euro. Un grande evento di promozione e valorizzazione della vetta del Cervati, la più alta della Campania e dell’antico borgo di Sanza. Inoltre ad accogliere i fan di J-Ax e DJ Jad ci saranno stand gastronomici e tipicità locali all’ombra della suggestiva scenografia di un luogo unico e straordinario. Il concerto degli Articolo 31 a Sanza è l’unica tappa estiva in Campania del tour del gruppo tra i gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese.

La curiosità

La sorpresa per tutti i giovani e giovanissimi sarà, poi, l’apertura del concerto con il Dj Set di Wlady, nome d’arte di Wladimiro Perrini Dj e Producer di fama internazionale.