La musica che fa bene al cuore: concerto a sfondo solidale dei Rotary a Salerno

I club Rotary salernitani hanno organizzato un concerto di beneficenza in programma il 7 giugno al teatro Verdi. Dalle ore 20.30, saranno riprodotte le "colonne sonore della nostra vita". In questo modo, in conferenza stampa, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha presentato l'evento a sfondo benefico.

L'obiettivo

Suonerà anche il maestro Nello Salsa, prima tromba del grande Ennio Morricone. Si esibirà con la propria orchestra e presenterà

I fondi andranno al 50% alla Caritas Diocesana per sostenere l'emergenza in Ucraina e per l'altro 50% ad un fondo internazionale Rotary che si occupa di sostenere emergenze. Info utili e prenotazioni al numero telefonico 3483214470 oppure inviando una e-mail a g.giannattasio@studiosintec.it Il concerto di beneficienza è organizzato dai Club Rotary Salernitani. Musiche di Ennio Morricone, 4 musicisti coinvolti. Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed i presidenti dei cinque Club Rotary Salernitani Organizzatori del Concerto: Maria Rosaria Lombardi (R.C. Salerno A.F. 1949); Marilena Montera (R.C. Salerno Est); Raffaele Napoli (R.C. Salerno Picentia); Vincenzo Abate (R.C. Salerno Duomo); Antonella Cocurullo (R.C. Salerno Nord due Principati).