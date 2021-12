Emergenza Covid: il Comune di Salerno rinvia i due concerti di Capodanno

Stop ai concerti di Capodanno al teatro Verdi di Salerno. Lo ha deciso il Comune, in considerazione dell'evoluzione pandemica.

I fatti

La direzione artistica - a scopo cautelare - ha deciso di rinviare, dunque, a data da destinarsi i due Concerti di Capodanno programmati per sabato 1 gennaio nel teatro municipale Giuseppe Verdi di Salerno. La nuova data sarà comunicata quanto prima. I tagliandi acquistati per l'evento saranno validi anche per la nuova data. Chi preferisse usufruire del rimborso può rivolgersi presso la biglietteria del teatro.