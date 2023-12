Doppio concerto a Capodanno al Teatro Verdi: il programma del 1 gennaio

Inizio d'anno in musica al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno che propone il tradizionale doppio Concerto di Capodanno alle ore 18.30 ed alle ore 21.30 di lunedì 1 gennaio. "Una vera e propria maratona musicale - spiega il segretario artistico Antonio Marzullo - per accontentare tutti gli appassionati che vogliono cominciare il nuovo anno in armonia e letizia". "Il doppio concerto di Capodanno - spiega il direttore artistico Daniel Oren - conclude una grande stagione del nostro Teatro Verdi. Abbiamo conquistato l'applauso del pubblico e portato a teatro tanti nuovi spettatori specialmente giovani e giovanissimi". "Grazie al sostegno della Regione Campania - conclude il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - ancora una volta Salerno sale alla ribalta con programmi ed eventi di grande rilievo artistico e culturale. Buon divertimento e buon anno a tutti".

In scena L'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta dal maestro Francesco Ivan Ciampa con il Coro del Teatro dell'Opera di Salerno diretto dal maestro Francesco Aliberti. Sul palcoscenico il soprano Hasmik Torosian. Presenta Peppe Iannicelli. Classico, tradizionale, coinvolgente il programma dello spettacolo tra sinfonia, cori e brani d'opera, Valzer e polka. Un mix perfetto per un Capodanno brioso all'insegna del motto "Ci muove la passione".

Inno di Mameli

Gioachino Rossini, Guglielmo Tell, Ouverture

Johann Strauss jr, Sul bel Danubio blu op. 314

Giuseppe Verdi, La traviata, Coro di zingarelle e mattadori

Dmitrij Šostakovic, Valzer n.2

Giuseppe Verdi, Nabucco, Sinfonia

Nabucco, Gli arredi festivi

Nabucco, Va, pensiero

Johann Strauss jr., Tritsch-Tratsch Polka (Polca del chiacchiericcio), op. 214

Unter Donner Und Blitz, Polka (tuoni e fulmini) op.324

Eduard Strauss, Bahn frei! - Polka Schnell, op. 45

Giuseppe Verdi, Aida, Marcia Trionfale

Giuseppe Verdi, La traviata, “Libiamo nei lieti calici”

Johann Strauss, Radetzky-Marsch (Marcia di Radetzky), op. 228