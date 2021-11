Recital pianistico di Costantino Catena: il teatro Verdi ospita il concerto

Sabato 20 novembre alle ore 20, il teatro Verdi di Salerno ospiterà il concerto di Costantino Catena, Recital pianoforte. Musiche di Ermanno Wolf- Ferrari, Claude Debussy, Franz Liszt.

Il programma



Ermanno Wolf-Ferrari, 6 Bagatelle, I. Con passione, ma non troppo presto, II. Allegro molto, III. Larghetto, con espressione, IV. Poco sostenuto. Molto agitato, V. Scherzando. Non troppo presto, VI. Moderato ma non troppo, Claude Debussy, Estampes, I. Pagodes. Modérément animé, II. La soirée dans Grenade. Dans un rythme nonchalamment gracieux. Mouvement de Habanera, III. Jardin sous la pluie. Toccate. Net et vif. Poi Liszt.

Info utili

I biglietti on line sono acquistabili solo ed esclusivamente su www.vivaticket.it, l'unico sito web autorizzato alla vendita dei biglietti e degli abbonamenti della stagione lirica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Prezzi Concerti: Platea euro 25, I e II ordine euro 20, III e IV ordine euro 15, V ordine euro 10. L'accesso agli spettacoli sarà consentito esclusivamente agli spettatori muniti di mascherina e green pass o di altro certificato previsto dalla legge. La diretta streaming seguirà i tempi del concerto. È preferibile la visione da PC o smart tv. Da smartphone si consiglia l'uso degli auricolari.