Concerto dell'Epifania: è tutto pronto a Fisciano

E' tutto pronto per il concerto dell'Epifania a Fisciano. Musica e divertimento, in diretta web, sulla pagina Facebook del Comune, dalle ore 19 del 6 gennaio.

I dettagli

Il Gran Concerto bandistico di Fisciano presenta "My way" e "Libertango". Maestro P.Leonfranco Cammarano, direttore artistico Angelo De Carluccio. Le voci soliste saranno Anita Celentano, soprano, Michela Rago, mezzo soprano, Antonio Guida, baritono. L'evento potrà essere seguito esclusivamente in diretta Facebook.