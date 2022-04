Fiorella Mannoia in concerto a Maiori: le info utili per acquistare i biglietti

Non solo Paestum ma anche Maiori. Si aggiunge una tappa in Costiera Amalfitana tra i nuovi appuntamenti estivi per vedere sul palco Fiorella Mannoia con “La versione di Fiorella tour estate". L’appuntamento è fissato per il 17 agosto nella splendida cornice del Porto Turistico di Maiori, suggestivo anfiteatro con tutti posti a sedere nel cuore della Divina.

Lo scenario

I concerti estivi vanno ad arricchire il già fitto calendario live di Fiorella Mannoia che da marzo è in scena nei teatri con la sua band per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”. Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro "DOC" De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

La scheda

Il tour, organizzato da Friends & Partners, prende il nome dal programma che Fiorella ha condotto su Rai 3 in seconda serata dall’ottobre scorso fino a marzo, confermandosi una delle figure più straordinarie della musica italiana, impegnata come donna, autrice, interprete nella musica e nella vita sociale e politica. I biglietti per i concerti estivi sono già disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei circuiti di vendita autorizzati. La tappa a Maiori è a cura di Anni 60 produzioni e ZA.VI. Management. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: www.friendsandpartners.it; per informazioni sulla tappa di Maiori: 089 4688156 - www.anni60produzioni.com.