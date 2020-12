Giannimondo e il concerto di Capodanno: musica no stop in diretta social

"Iniziamo il 2021 accendendo la fiamma della cultura, dell'aggregazione e della speranza". Con queste parole gli organizzatori presentano il concerto dell'1 gennaio, ideato da Gianni Fiorito, trasmesso in diretta social. La formula - raccontano - sarà la stessa del Primo Maggio: una lunga diretta pomeridiana trasmessa su Instagram e Facebook (Fb: Gianni Fiorito, Instagram: gianninofiorito) in cui fino a tarda sera tantissimi artisti emergenti del nostro territorio, in collegamento dalle proprie case, saranno pronti a strappare un sorriso e un’emozione durante queste feste così atipiche.

I dettagli

"Scegliamo di vivere il primo giorno del 2021 restando in casa, per proteggere noi stessi e gli altri -. concludono gli organizzatori - Ciò non preclude la possibilità di stare insieme e ripartire nel nuovo anno tutti insieme. Scegliamo, dunque, in tempi difficili, di crederci nonostante tutto e spingere sull’acceleratore. Il GianniMondo celebra un 2020 di sacrifici da non rendere vani, per entrare in un anno dove ci auguriamo che la parola chiave possa essere apertura e non lockdown. Il concerto porterà nelle case di chi vorrà un po’ di luce, un po’ di cultura, ma soprattutto un po’ di aggregazione, sperando di poter dire davvero la parola fine a quest’anno così buio, sperando di poterci riprendere i nostri spazi anche nella città, nelle sue piazze, per dimostrare ad ogni detrattore che movida significa cultura".