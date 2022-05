Concerto Jazz all'Alfano I: tra gli ospiti l’ex alunno Angelo Della Valle, noto chitarrista

Si terrà il 16 maggio alle 11.30, l'ultimo concerto della rassegna jazz dedicata agli ex allievi che negli anni scorsi sono stati tra protagonisti dell’Alfano I Modern Sound. Diretti da Giuseppe Esposito, Maria Teresa Petrosino e Fabio Schiavo, i ragazzi si esibiranno presso il Liceo Musicale Alfano I di Salerno. L’orchestra opera ormai già da un decennio e numerose sono state le iniziative che l’hanno vista protagonista di molti concerti ed iniziative sia in città che sul territorio nazionale, tra cui: Job Orienta a Verona, Music Italy Show di Bologna, Jazz in Laurino dal 2013 al 2021, Napoli Mostra d’oltremare, Talenti Speciali Palermo.

Curiosità

Ospite del concerto sarà Angelo Della Valle, ex alunno dell’Alfano I, senza dubbio tra i chitarristi più talentuosi degli ultimi anni, che attualmente frequenta la Berkleey School di Boston, una delle maggiori istituzioni a livello mondiale per quanto riguarda la musica jazz e pop. Angelo Della Valle incontrerà gli studenti del Liceo Musicale per raccontare la sua esperienza negli Stati Uniti d’America e, al termine dell’incontro, si esibirà accompagnato da Anita Galdieri alla voce, Andrea De Blasio al basso e Samuele de Rosa alla batteria. La rassegna, finanziata grazie al progetto approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione “Il Jazz che è in Noi”, per la diffusione dell musica Jazz, e promossa dal dirigente scolastico Prof. Elisabetta Barone è stata molto apprezzata dagli studenti del Liceo, in quanto hanno avuto modo di confrontarsi ed ascoltare musicisti di altissimo livello che fino a pochi anni fa erano loro compagni di scuola e che ora sono inseriti in istituzioni di alto livello e protagonisti della scena jazzisitica nazionale.

Il progetto

Il progetto prevede anche la pubblicazione di un cd dell’Orchestra del Liceo con ospiti gli ex alunni che si sono esibiti nella rassegna e un serie di masterclass con il M° Sandro Deidda che si concluderanno con un concerto dell’Alfano I Modern Sound con il M° Deidda presso l’Arco Catalano di Salerno l’8 Giugno alle 19. In cantiere a realizzazione di un cortometraggio per raccontare l’esperienza vissuta dagli alunni, che vedrà la pubblicazione sui principali canali tv digitali. Il concerto sarà trasmesso sulle pagine Facebook e Youtube del Liceo Alfano I.